Подростков хотят лишить доступа к прокатным электросамокатам

Подростков хотят лишить доступа к прокатным электросамокатамКомпании, занимающиеся прокатом электросамокатов, обратились к органам власти с предложением обязательной проверки личности пользователей через платформу «Госуслуги».
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