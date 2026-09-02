Радимов — тренеру «Балтики»: на стадионы, где блистал Мостовой, тебя не пустили бы даже за деньги

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов ответил тренеру «Балтики» Юрию Нагайцеву. Специалист не так давно, отвечая на вопрос о хейтерах клуба и, в частности, Андрея Талалаева назвал Радимова и Александра Мостового фриками.