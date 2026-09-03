В России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ, заявил Путин

По словам президента России, у отечественных компаний "есть чувство ответственности" Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что на пострадавших от атак ВСУ российских НПЗ осталось провести около 10% ремонтных работ.