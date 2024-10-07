Какую кашу не стоит есть на завтрак

Манную кашу не рекомендует есть на завтрак врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.«Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова «ЗОЖ» и «здоровье», тем не менее, в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов.
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