Какую кашу не стоит есть на завтрак

Манную кашу не рекомендует есть на завтрак врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.«Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова «ЗОЖ» и «здоровье», тем не менее, в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов.