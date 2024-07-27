Петербуржцев предупредили о повышенном загрязнении воздуха 27 июля

Возможно появление смога и неприятных запахов Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности предупреждает об ухудшении метеоусловий I степени, способствующих загрязнению атмосферного воздуха в субботу, 27 июля.
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