Госпогранслужба: очередь из 2500 машин образовалась на границе Украины и Польши

Очередь из 2500 машин сформировалась на границе Украины с Польшей утром 11 ноября. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, чьи слова приводит украинское издание УНН.
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