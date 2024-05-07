Инаугурация президента России

7 мая пройдет инаугурация избранного президента России — Путина. Согласно ст. 82 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года, срок полномочий избранного президента начинается через шесть лет со дня вступления в должность действующего главы государства.
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