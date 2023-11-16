SHOT: Тело барабанщика "Би-2" Николая Плявина обнаружили спустя три дня после смерти

Тело покойного обнаружил сын, когда приехал навестить не выходившего на связь отца.Как ранее писал "Царьград Белоруссия", 64-летний бывший музыкант группы "Би-2" Николай Плявин был найден мёртвым в съёмной квартире в Москве.