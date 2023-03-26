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Сталин глазами Советского человека

Сталин глазами Советского человека

…Если бы кто-нибудь сказал мне лет 15 или даже 10 назад, что на стене в моей комнате будет висеть портрет Иосифа Виссарионовича Сталина, я бы, пожалуй, если бы и не высмеяла этого человека вслух, то во всяком случае, вряд ли бы ему поверила.

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