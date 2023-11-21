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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Англия не смогла победить Северную Македонию. До игры на ничью давали 8.50

Северная Македония сыграла вничью с Англией (1:1) в квалификации Евро-2024. Македонцы переиграли англичан по xG (1.

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