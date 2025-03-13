Российских врачей арестовали за фиктивный диагноз военному ради освобождения от службы

В Омске суд арестовал заведующую неврологическим отделением госпиталя для ветеранов войны Марину Савченко и ее пособницу Татьяну Шевченко, которые поставили фиктивный диагноз военному ради его освобождения от службы.
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