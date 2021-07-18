«Айлендерс» обменяли Лэдда в «Аризону». 35-летний форвард не играл в НХЛ в прошлом сезоне и получает 5,5 млн долларов в год

«Аризона» объявила о сделке с «Айлендерс». В обмен на будущие пики «койоты» получили нападающего Эндрю Лэдда, выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2021 (60-й от «Колорадо»), условный выбор во 2-м раунде драфта-2022 и условный выбор в 3-м раунде драфта-2023.