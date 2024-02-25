Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Рахимулла Алеев
    Этих сыкливых шакалов надо без всяких предупреждений ,как они с нашим газопроводами , бить везде где только представи...Пардонте муа: Рос...
  • Светлана Рычкова Орлова
    вот только таких президентов нам не хватало... долбаный капиталистКандидат в презид...
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    просто необходимо пожестчеПардонте муа: Рос...

Шибко умным, любопытным и разговорчивым. Кто хочет поднять ст.УгК РФ "Государственная измена" с пола?

Шибко умным, любопытным и разговорчивым. Кто хочет поднять ст.УгК РФ "Государственная измена" с пола?

2015г., обращаю внимание - 2015! Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2015 года № 273 «О внесении изменений в Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203» 03 Июня 2015 19:00   В Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, включены сведения, раскрывающие потери личного состава в мирное время и в период проведения специальных операций.

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