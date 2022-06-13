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Аршавин прокомментировал назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»

Аршавин прокомментировал назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»

Экс-игрок питерского «Зенита», лондонского «Арсенала» и  сборной России Андрей Аршавин заявил, что назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака» может быть связано с желанием при необходимости быстро и безболезненно от него избавиться.

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