Аршавин прокомментировал назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»

Экс-игрок питерского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что назначение Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака» может быть связано с желанием при необходимости быстро и безболезненно от него избавиться.