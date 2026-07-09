Психолог призвала насторожиться из-за некоторых сказанных женщине фраз в отношениях

Иногда тревожные сигналы появляются не в поступках, а в словах. Одна неудачно сказанная фраза еще не означает, что отношения обречены, но если определенные высказывания звучат регулярно и становятся способом давления, стоит задуматься.
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