Известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в четверг, 23 мая, заявил, что если конфликт на Украине не удастся урегулировать дипломатическим путем, то он завершится сокрушительным разгромом Киева, – сообщают СМИ.
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