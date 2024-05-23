Известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в четверг, 23 мая, заявил, что если конфликт на Украине не удастся урегулировать дипломатическим путем, то он завершится сокрушительным разгромом Киева, – сообщают СМИ.