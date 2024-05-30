В России 77% компаний малого и среднего бизнеса стали больше платить сотрудникам

В России в 77% компаний малого и среднего бизнеса с начала 2024 года увеличились расходы на оплату труда сотрудников, говорится в результатах исследования Русской школы управления (РШУ) и сервиса учета финансов «ПланФакт», с которыми ознакомились «Известия» 29 мая.