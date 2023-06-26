Военное обозрение

3 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    .Командующий Объед...
  • Марина Петрова
    Их и проси о помощи, не разбегутся. Такие ли еще союзнички, любят только получать. Это не касается Беларусси.МИД Казахстана: Р...
  • В С
    Всё таки.,какие то, зудяще - паскудно- упёртые эти хохложопые особи.Командующий Объед...

«Придётся пошить футболку с Андреевским флагом»: чехи отреагировали на слова главы МИД о готовности «провести отпуск в Крыму»

«Придётся пошить футболку с Андреевским флагом»: чехи отреагировали на слова главы МИД о готовности «провести отпуск в Крыму»

В Чехии потешаются над собственным министром иностранных дел Яном Липавским, который 24 июня в своём аккаунте соцсети сделал запись о том, что он «скоро проведёт свой отпуск в Крыму».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх