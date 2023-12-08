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Царьград

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Украина начала эвакуацию грузовиков из Польши по железной дороге

Украина начала эвакуацию грузовиков из Польши по железной дороге

Киев нашёл способ обойти транспортную блокаду со стороны поляков."Украинская железная дорога" сообщает, что через польско-украинскую границу вчера была перевезена первая партия грузовиков, застрявших в огромных пробках с той стороны границы.

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