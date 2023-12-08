Украина начала эвакуацию грузовиков из Польши по железной дороге

Киев нашёл способ обойти транспортную блокаду со стороны поляков."Украинская железная дорога" сообщает, что через польско-украинскую границу вчера была перевезена первая партия грузовиков, застрявших в огромных пробках с той стороны границы.
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