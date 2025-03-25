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Настроить на лучшее: девелоперам запретят умалчивать о платных услугах в договорах

Настроить на лучшее: девелоперам запретят умалчивать о платных услугах в договорах

Девелоперам запретят менять условия договоров продажи квартир в новостройке после их заключения. Компании не смогут, к примеру, взимать с людей после сдачи дома дополнительную плату за озеленение территории, содержание подъезда, строительство детской площадки и других базовых для жизни вещей.

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