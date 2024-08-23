Тимати собрался жениться

Рэпер Тимати известен тем, что покидает своих девушек сразу после того, как они становятся матерями. Такой судьбы, к примеру, удостоилась Алена Шишкова, от которой он ушел вскоре после рождения их дочери Алисы.
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