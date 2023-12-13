Приехал как-то в январе на Ладожские шхеры. Снега было не много, лёд тоже встал далеко не везде. Кое как, сложными "зигзагами" добрался на лыжах по льду до островов.
Ладога 3д
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Приехал как-то в январе на Ладожские шхеры. Снега было не много, лёд тоже встал далеко не везде. Кое как, сложными "зигзагами" добрался на лыжах по льду до островов.
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