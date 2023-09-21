Царьград

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Вчера Москве был побит рекорд температуры 1937 года: сегодня обещают июльскую погоду

Вчера Москве был побит рекорд температуры 1937 года: сегодня обещают июльскую погоду

Воздух в Москве прогрелся до 24,3 градусов, в Подмосковье было еще жарче.Вчера, 20 сентября, в Москве побит рекорд температуры 1937 года, к 15:00 воздух прогрелся до 24,3 градусов, сообщает тг-канал Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений.

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