Вчера Москве был побит рекорд температуры 1937 года: сегодня обещают июльскую погоду

Воздух в Москве прогрелся до 24,3 градусов, в Подмосковье было еще жарче.Вчера, 20 сентября, в Москве побит рекорд температуры 1937 года, к 15:00 воздух прогрелся до 24,3 градусов, сообщает тг-канал Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений.