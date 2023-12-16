Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В офисе Туска заявили, что комиссия подделала экспертизу по крушению Ту-154

В офисе Туска заявили, что комиссия подделала экспертизу по крушению Ту-154

Польская комиссия, занимавшаяся расследованием авиакатастрофы 2010 года с участием самолета Ту-154 в Смоленской области, в результате которой погибли 96 человек, в том числе президент страны Лех Качиньский, его жена и множество политических и военных деятелей, подделала результаты экспертизы европейских и американских специалистов.

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