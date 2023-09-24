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Защитник «Северстали» Седов о камбэке и 5:4 с «Металлургом»: «С каждым периодом игра была все лучше с нашей стороны»

После первого периода череповчане проигрывали со счетом 0:3. «Металлург» очень хорошо начал, мы не были готовы к этому.

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