В торговых центрах Омска оборудуют укрытия, а в подвалах многоэтажек должны сделать лавки и туалеты, чтобы там можно было пробыть до 12 часов.
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В торговых центрах Омска оборудуют укрытия, а в подвалах многоэтажек должны сделать лавки и туалеты, чтобы там можно было пробыть до 12 часов.
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