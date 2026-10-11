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MeMo-Logic

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Xolidayboy попал в базу «Миротворца»*

Xolidayboy попал в базу «Миротворца»*

Российский певец и блогер Xolidayboy (Иван Минаев) попал в базу украинского сайта «Миротворец»* (признан экстремистским и запрещен в России), о чем свидетельствуют данные ресурса .

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