В Ленобласти возбудили дело в отношении мужчины, избившего собутыльника в гостях

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Полиция Выборгского района Ленинградской области возбудила уголовное дело в отношении мужчины, избившего собутыльника и бросившего его на лестничной клетке в посёлке Лесогорский 25 февраля.
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