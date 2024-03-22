В Ленобласти возбудили дело в отношении мужчины, избившего собутыльника в гостях

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Полиция Выборгского района Ленинградской области возбудила уголовное дело в отношении мужчины, избившего собутыльника и бросившего его на лестничной клетке в посёлке Лесогорский 25 февраля.