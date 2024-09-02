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Рада попросила СБУ проверить начштаба Сил беспилотных систем ВСУ на связи с РФ

Рада попросила СБУ проверить начштаба Сил беспилотных систем ВСУ на связи с РФ

Комитет Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке намерен обратиться к Службе безопасности Украины с просьбой проверить начальника штаба командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Романа Гладкого.

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