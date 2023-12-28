В России может появиться реестр блогеров в Telegram

В России предложили создать реестр публичных каналов Telegram-блогеров. С такой инициативой к администрации соцсети намерена обратиться Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ), рассказали «Известиям» в организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии