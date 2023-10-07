Покровская родительская суббота 7 октября: запреты, дела, приметы и традиции Елена ГалицкаяСегодня, 7 октября, христиане отмечают Покровскую родительскую субботу — день, посвященный поминанию усопших близких.
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