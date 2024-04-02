Владимирский вице-губернатор назвал релокантов слизнями и отбросами общества

По мнению Константина Баранова, все уехавшие за границу жители Владимирской области - мошенники.1 апреля вице-губернатор Владимирской области Константин Баранов назвал всех, кто уехал из России в последние два года, "слизнями", "мошенниками", "нахлебниками", которые "уехали и льют на нас грязь".