Средства ПВО за сутки уничтожили 1228 вражеских беспилотников самолетного типа в зоне спецоперации. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Минобороны России.
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По данным наших СМИ и околовоенных блогеров мы наносим удары по местам хранения и производства дронов противника практически ежедневно. Но количество ударов по нашей территории так и не снижается. Возникает вопрос: А куда мы бьем? И каков эффект наших ударов, если противник увеличивает свои удары?