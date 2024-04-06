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Закон и Порядок

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Список лучших друзей США, Болгария переходит на Шенген и сокращения в Стеллантис

Список лучших друзей США, Болгария переходит на Шенген и сокращения в Стеллантис

1. Быть другом США намного хуже, чем быть врагом США. Цитирую Виктора Мараховского (ссылка): Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что для улучшения отношений с Вашингтоном Москве следовало бы изменить свое поведение.

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