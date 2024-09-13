Дэвис назвал безрассудной и опасной идею разрешить Киеву удары вглубь РФ

Вышедший в отставку полковник Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Дэениел Дэвис высказался о словах лидера Российской Федерации Владимира Путина о том, что Организация Североатлантического Договора способна принять непосредственным участником бушующего на Украине противостояния.
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