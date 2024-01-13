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  • саша дмитренко
    в  европе  во  всем  виноваты  русские,у  нас  мигранты)))Пожарище и обруше...
  • Людмила Абрамова
    мигранты постарались..поджог конечно..одно г   от нихПожарище и обруше...
  • лина любимцева
    По-моему, это ПОДЖОГ. Напустили чокнутых полную страну...Пожарище и обруше...

Один необдуманный лайк может изменить вашу жизнь: законопроект в действии

Один необдуманный лайк может изменить вашу жизнь: законопроект в действии

В пояснительной записке к законопроекту автор указывает на то, что в последнее время участились случаи привлечения граждан к административной ответственности за выражение своей позиции в интернете, в том числе путем выставления лайков.

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