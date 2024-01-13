Один необдуманный лайк может изменить вашу жизнь: законопроект в действии

В пояснительной записке к законопроекту автор указывает на то, что в последнее время участились случаи привлечения граждан к административной ответственности за выражение своей позиции в интернете, в том числе путем выставления лайков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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