Вице-мэр Екатеринбурга подал в отставку, ему сделали поблажку

Замглавы Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков, как и анонсировало URA.RU, подал в отставку. По данным агентства, мэр Алексей Орлов согласовал ему двухнедельный отпуск перед выходом на новую работу — в Кировском районе, который Корюков возглавит.
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