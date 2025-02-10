Вице-мэр Екатеринбурга подал в отставку, ему сделали поблажку

Замглавы Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков, как и анонсировало URA.RU, подал в отставку. По данным агентства, мэр Алексей Орлов согласовал ему двухнедельный отпуск перед выходом на новую работу — в Кировском районе, который Корюков возглавит.