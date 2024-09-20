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ЭСК РФС вынесла решение по неудалению защитника «Зенита» Алипа в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по спорному эпизоду матча 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:1) с участием защитника петербургской команды Нуралы Алипа и игрока армейцев Мойзеса.

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