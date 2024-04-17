Икона стиля, многодетная мать и жена самого сексуального футболиста: Виктории Бекхэм — 50 лет

17 апреля Виктории Бекхэм исполняется 50 лет. Бывшая солистка культовой девчачьей группы, дизайнер, икона стиля, модель, многодетная мать, жена самого сексуального футболиста всех времён и та самая, кого папа подвозил в школу на Rolls-Royce.
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