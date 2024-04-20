«Ман Сити» сомневается, что Гвардиола останется после 2025-го, и готовится к жизни без него. Мичел из «Жироны» – кандидат на пост тренера (Relevo)

Как пишет Relevo, тренер все меньше готов продолжать работу с клубом. Руководство «Манчестер Сити» не испытывает оптимизма по этому поводу и все больше сомневается, что Гвардиола продлит контракт, рассчитанный до лета 2025 года.
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