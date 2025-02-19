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Аргументы и Факты

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Трамп: США добились «лучших показателей» на границе с Мексикой

Трамп: США добились «лучших показателей» на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в среду сообщил, что его администрация достигла «лучших результатов» в вопросах нелегальной миграции на границе с Мексикой и намерена продолжать свою жесткую политику в этой сфере.

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