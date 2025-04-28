ГАИ Петербурга на выходных поймала сотню пьяных водителей, 12 получили уголовное дело Экипажи выставили на основных магистралях города и области.
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ГАИ Петербурга на выходных поймала сотню пьяных водителей, 12 получили уголовное дело Экипажи выставили на основных магистралях города и области.