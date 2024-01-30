Прокуратура запросила 19 лет для "крабового короля" Олега Кана

Скриншот видео Гособвинение запросило в суде 19 лет лишения свободы находящемуся в международном розыске "крабовому королю" Олегу Кану, которого обвиняют в организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко.
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