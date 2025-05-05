‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Сегодня 5 мая — день, когда захочется навести красоту и гармонию вокруг. Энергии Венеры чувствуются в воздухе: легче договориться, сделать что-то приятное для себя и других, а заодно — заметить чудо в мелочах.
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