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Путин потребовал от Пашиняна определиться с ЕС: «Сделайте референдум и закроем тему»

Путин потребовал от Пашиняна определиться с ЕС: «Сделайте референдум и закроем тему»

Президент России Владимир Путин призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна как можно скорее определиться с дальнейшим курсом страны — оставаться в российском интеграционном пространстве или двигаться в Евросоюз.

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