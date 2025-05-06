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Китай и ОАЭ ведут: иностранецы подали 11,8 тыс. заявок на товарные знаки в РФ

Китай и ОАЭ ведут: иностранецы подали 11,8 тыс. заявок на товарные знаки в РФ

Активность зарубежного бизнеса в России превысила досанкционный уровень. Компании из Китая, Белоруссии и ОАЭ зарегистрировали товарные знаки в сферах электроники, оптовой торговли и моды.

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