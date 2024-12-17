Каллас: Ликвидация двух российских военных баз будет условием для начала диалога новой сирийской власти и Евросоюза Евросоюз намерен убрать российские военные базы из Сирии, это будет основным условием для установления отношений с новой сирийской «властью».
Комментарии
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саша пупкин
Идиотка)))
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17 час.
федор
Кто такая эта вонючая клопиха кусочек кала? Должность этой маромойке дали так она из трусишек тварота выпрыгивает. А жизнь то при СССР у этого выпердыша была прекрасной….
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17 час.
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