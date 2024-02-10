Святой Габен забанил еретиков в DOTA 2 с топ-1 Китая во главе списка — они исполь...

Святой Габен забанил еретиков в DOTA 2 с топ-1 Китая во главе списка — они использовали читерскую утилиту OverplusИгроки в DOTA 2 вот уже 5 лет как пользуются не совсем честной, а точнее, совсем нечестной утилитой под названием Overplus.