Зеленский потребовал от НАТО системы ПВО вместо членства в альянсе

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Украинский президент Владимир Зеленский обратился к странам НАТО с требованием выполнить обещание о поставках систем противовоздушной обороны после отказа от приглашения Украины в альянс.
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