4 Phases in Price. IPDA sequence & Quarterly Theory. Chapter 3 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Tra3er_NeXuS Outlining the phases in price and the sequence of IPDA coupled with Quarterly Theory.
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